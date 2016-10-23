У Придністров'ї затримали 6 українців. Нібито за військове спостереження

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Неділя, 23 жовтня 2016, 13:59

У "КДБ Придністров’я" заявили про затримання 6 громадян України, які нібито вели приховане спостереження.

Як повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на сайт так званого "КДБ ПМР", це сталося 19 жовтня на околиці села Ротар Кам’янського району.

"Оперативними співробітниками прикордонного загону було затримано 6 (шість) громадян України, які вели приховане спостереження в районі проведення навчань підрозділів КДБ ПМР" — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед затриманих — співробітник Державної прикордонної служби України.

Водночас прес-секретар української Держприкордонслужби Олег Слободян заявив "Громадському радіо", що затримані в Придністров’ї українці не вели ніяких спостережень.

"За нашою інформацією, ці люди не вели ніякого військового спостереження, навчань чи інших дій", — сказав Слободян.

"Громадянин Малюта ніякого відношення до військової служби, до служби у Державній службі не має. Він працював лише сезонно кочегаром в одному із відділів", — пояснив прес-секретар Держприкордонслужби.

"Вони були просто затримані десь поблизу лінії державного кордону і, відповідно, видані російським представникам на Придністровському сегменті Молдови, як, нібито, військові особи, які вели спостереження", — додав Слободян.

За його словами, затримані продовжують залишатись у невизнаній "ПМР".

Теми: Придністров'я
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Коментарі — 2
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IP: 77.121.184.---Sarmi23.10.2016 15:45
Так, слабаки. І нічого не зробите тому "придністровью", почнете торгуватися. Нікому не цікаво чому в Україні повно машин з номерами цієї не визнаної недореспубліки? Бо насправді Україна давно цю недореспубліку визнала, допомагала її встановленню, допомагала московії вбивати молдован, чого варта лише банда Корчинського. Ці шість українців будуть платою за багаторічну допомогу й підтримку українців бандитів.
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IP: 185.11.29.---Mya23.10.2016 14:54
Стыдно... Неужели мы настолько слабые, что даже Приднестровье пытается показать нам зубы? Может отключить великим русским из Приднестровья проезд в Украину недельки на три? Без одесского Привоза они станут гораздо добрее.
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