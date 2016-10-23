Прикордонники розповіли про причини черг у пунктах пропуску на кордоні з ЄС

Переважна більшість пунктів пропуску, особливо на кордоні з ЄС, працюють із значним перевантаженням, що спричинено перш за все збільшенням транспортного потоку.

Про це йдеться у заяві Держприкордонслужби, яку оприлюднено 23 жовтня.

За даними ДПСУ, особливо збільшення транспортного потоку спостерігається на українсько-польській ділянці кордону: у 2013 році тут пропущено 6 млн. 19 тис. транспортних засобів, e 2014-му - 6 млн. 460 тис. (+ 7%), у 2015-му - 7 млн. 116 тис. (+ 10%).

"Протягом 8 місяців 2016 року через українсько-польський кордон пропущено 4 млн. 843 тис транспортних засобів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2015 року", - зазначили у ДПСУ.

У службі зазначили, що на функціонування пунктів пропуску має вплив рух учасників малого прикордонного руху та власників транспортних засобів іноземної реєстрації за кордон з метою продовження термінів перебування в Україні, що становить 85-90 % від загальної кількості пропуску.

"Залишаються актуальними питання будівництва нових та реконструкція діючих пунктів пропуску, перш за все автомобільних, їх технічне переоснащення, ремонт рокадних доріг між пунктами пропуску тощо", - підкреслили у ДПСУ та зазначили, що це допоможе розв’язати проблему із чергами.

"Мінінфраструктури та ДФС запропоновано декілька основних шляхів вирішення питання упорядкування черг, зокрема створення окремих смуг руху при під’їзді до пункту пропуску - для учасників малого прикордонного руху та для громадян України і іноземців, які прямують до Польщі з нших регіонів України та ЄС (зелений коридор – без предметів для декларування)", - повідомили прикордонники.

"Актуальним є підвищення пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску: там пропонується кабіни прикордонного та митного контролю, які розміщені лінійно, розмістити у ялинковому порядку, що дозволить удвічі збільшити пропускну спроможність.... Також заплановано інші заходи, спрямовані на виключення дублювання функцій прикордонниками та митниками", - заявили у ДПСУ.

Як відомо, протягом останніх місяців, за даними Держприкордонслужби, на пунктах пропуску у напрямку Польщі постійно фіксуються черги з транспортних засобів для оформлення на виїзд.

На початку вересня глави урядів України і Польщі ухвалили рішення щодо покращення ситуації з перетином спільного кордону і зменшення черг, однак станом на кінець жовтня черги й далі зберігаються.

Українська правда