Адвокат: У "справі Автомайдану" лишилося знайти і допитати 15 потерпілих

"Справа Автомайдану" з 24 обвинуваченими, серед яких - усе колишнє керівництво ДАІ м.Києва майже готова для передачі у суд, однак прокуратура має знайти та допитати ще 15 потерпілих.

Про це 23 жовтня повідомив адвокат Небесної сотні та "автомайданівець" Роман Маселко.

"Шукав окремих потерпілих по справі поїздки до Межигір'я 29 грудня 2013 року. Два роки тому прокуратура почала масово закривати провадження щодо ДАІшників, які фальсифікували рапорти на учасників поїздки до Межигір'я. ... Після акції під ГПУ та зустрічі з (екс-генпрокурором Віталієм) Яремою прокуратура відновила провадження та почала реальне розслідування щодо сотень ДАІшників та їх керівників. В судах зараз розглядається близько 50 обвинувальних актів", - повідомив він.

"Ще через рік вдалося нарешті добитися, щоб розслідування було належно організовано і проводилось Генпрокуратурою. І от зараз велика, справді належно розслідувана справа з 24 обвинуваченими, включаючи усе колишнє керівництво ДАІ Києва (Курінний, Опанасенко, Тищенко) вже готова для передачі у суд. Є лише одна проблема - прокуратура не може знайти потерпілих. Залишилось 15, яких треба допитати", - додав Маселко.

За його словами, знайти вдалось небагатьох, а прокуратура "явно недопрацювала, деяких по декілька раз допитувала без особливої необхідності".

"Попереду ще судовий процес, який теж потребуватиме уваги і часу. Закликаю усіх учасників цієї справи, особливо потерпілих, не ігнорувати її", - зазначив адвокат.

Як відомо, у червні Вища рада юстиції відкрила дисциплінарні провадження проти 3 київських суддів через переслідування активістів "Автомайдану" - судді Шевченківського райсуду Анзора Саадулаєва, Оболонського райсуду – Владислава Дев’ятка і Дніпровського райсуду – Нелі Ластовки.

У липні Маселко заявляв, що у "справі Автомайдану" слідчі прокуратури не можуть встановити контакт з учасниками поїздки до Межигір'я, після якої на водіїв було складено фальсифіковані рапорти і протоколи.

Він також навів перелік з 34 осіб, допит яких у якості свідків у "справі Автомайдану" має відбутися.

Українська правда