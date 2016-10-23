Черги на кордоні з Польщею сягнули 1000 авто

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Неділя, 23 жовтня 2016, 18:20

Станом на вечір 23 жовтня черги перед пунктами пропуску у напрямку Польщі сягнули 1000 транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби України. 

Зокрема, на ПП "Устилуг"  перебувають 250 машин, ПП "Ягодин авто" – 250, "Угринів" – 150, "Грушів" – 120, "Рава-Руська" – 80, "Краковець" – 60, "Смільниця" – 50, "Шегині" – 40.

Також зафіксовано черги перед пунктом пропуску "Лужанка" у напрямку Угорщини - там перебувають 30 авто. 

Черг на інших ПП у напрямку Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови не зафіксовано.

Українська правда 

Теми: авто кордон Польща
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