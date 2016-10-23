У неділю бойовики стріляли 12 разів, найбільше в напрямку Маріуполя

У неділю в районі проведення АТО з боку бойовиків зафіксовано 12 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України.

Про це ввечері 23 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулось 8 обстрілів, в районах Павлопіля та Красногорівки бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, в Широкиному та Мар’їнці - зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку зафіксовано 2 збройні провокації, у напрямку Кримського бойовики використовували міномети 82-го калібру, поблизу Новоолександрівки в бік українських підрозділів обстріли тривали з гранатометів та кулеметів великого калібру.

На Донецькому напрямку по укріпленнях сил АТО стріляли 2 рази: в районі Авдіївки бойовики застосовували гранатомети різних систем, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

Українська правда