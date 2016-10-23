Порошенко наполягає на розведенні сил у Дебальцевому

Україна наполягає, що Дебальцеве має бути демілітаризованою зоною, де має відбуватися розведення сил і засобів.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю каналам "Україна", "Інтер" та "1+1", показаному в неділю.

"У нас є 4 наступних зони, де має відбутися розведення. І однією з чотирьох зон, я це чітко наголосив під час зустрічі в нормандському форматі, має бути Дебальцеве", - сказав він.

За словами Порошенка, дорожня карта, яку сторони домовилися розробити – це імплементація не "Мінська-2" або "Мінська-3", а всіх без винятку Мінських домовленостей – і протоколу від 5 вересня, і меморандуму від 19 вересня, і комплексу заходів від 12 лютого 2015 року.

"Це означає, що в силі територія, яка була чітко окреслена, і це дає нам ґрунтовні підстави наполягати, щоб Дебальцеве було демілітаризованою зоною, де має бути розведення", - підкреслив Порошенко.

На зауваження, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія незгодна з позицією щодо Дебальцевого, висловленою на переговорах співрозмовниками, Порошенко сказав: "Це записано в Мінських угодах. І якщо Путін не виконує Мінські угоди, є відповідна реакція України й наших партнерів".

Порошенко також заявив, що в процесі розведення сторін у Станиці Луганській Україна не втрачає жодного клаптика землі.

"До речі, підкреслюю, щоб спростувати будь-яку брехню – жодного клаптику селища… Україна звідти не відходить. Україна знімає 1 спостережний пост, з того боку представники російсько-терористичних військ знімають 3 пости. Тому на сьогоднішній день нам режим розведення, режим припинення вогню вигідний", - сказав президент.

Українська правда