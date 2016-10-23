Порошенко: форма е-декларації мені не подобається, але я подам

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Неділя, 23 жовтня 2016, 20:11

Форма е-декларації є недосконалою, але це не привід, щоб її не заповнювати. 

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю трьом українським телеканалам, яке вийшло в ефір ввечері 23 жовтня. 

"Я 16 років заповнюю усі декларацію, на відміну від багатьох провідних борців з корупцією... Там усе відкрито. Форма нової е-декларації насправді не є досконалою, і мені вона так само  не подобається, як і будь-кому, хто її заповнює, але це не привід, щоб її не заповнювати", - зазначив Порошенко. 

Він додав, що "за 9 днів (до 1 листопада - дедлайну подачі е-декларацій) президент Петро Порошенко за будь-яких обставин декларацію заповнить і оприлюднить".

Як відомо, термін обов'язкової подачі е-декларацій спливає 1 листопада.

За даними "РПР", станом на 23 жовтня електронні декларації подали майже 22 тис. посадовців, з них 31 - народні депутати.

Українська правда 

Теми: Порошенко декларація
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IP: 93.72.70.---dorosh23.10.2016 20:53
А нам подобаеться липецький завод і офшорні рахунки?
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