Якщо РФ не готуватиме "дорожню карту", санкції можуть посилити – Порошенко

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Неділя, 23 жовтня 2016, 20:14

Якщо до кінця листопада не відбудеться зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", які готуватимуть затвердження "дорожньої карти", санкції країн-членів ЄС щодо Росії можуть бути продовжені й посилені.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалам "Україна", "Інтер" та "1+1", яке вийшло в ефір ввечері 23 жовтня. 

"Ми домовилися про те, що найближчим часом зустрічаються дипломатичні радники керівництва країн-членів нормандської четвірки. І не пізніше листопада відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки, яка підготує наступний саміт, де має бути затверджено дорожню карту", - нагадав він.

"Ми домовилися про те, що ми маємо закінчити це до кінця листопада. Я вважаю, що ми маємо дуже ґрунтовно і ретельно наполягати, щоб це було зроблено", - підкреслив Порошенко.

"Якщо цього не відбудеться, то на Раді Європейського Союзу, яка відбудеться в грудні, керівництво країн-членів ЄС будуть мати всі підстави для того, щоб продовжити і посилити санкції", - сказав він.

За його словами, українська сторона внесла пропозицію: "Давайте тоді ми розглянемо позицію щодо того, щоб продовжити санкції не на півроку, а на весь 2017 рік".

Порошенко додав, що зараз це питання обговорюється серед країн-членів ЄС.

"Я звертаю вашу увагу. Не обговорюється питання, продовжити чи не продовжувати санкції, якщо Мінськ не буде імплементований. Ми досягли єдності в цьому", - сказав він.

За словами Порошенка, Україна чітко довела, що вона є виконавцем всіх своїх зобов'язань, а Росія – ні.

"І як результат, якщо не буде прогресу до листопада, санкції будуть продовжені", - підкреслив президент. 

Українська правда

Теми: Порошенко санкції
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