Порошенко: Ніяких паралельних процесів, спочатку безпека

Президент Петро Порошенко наголошує, що політичний компонент Мінських домовленостей буде виконаний лише після безпекового.

В інтерв'ю каналам "Україна", "Інтер" та "1+1" на питання журналіста, чи не є безпековий та політичний компоненти паралельними процесами, Порошенко сказав: "Ні, ніяких паралельних. Спочатку безпековий компонент, потім політичний компонент".

За словами президента, саме такі пропозиції Україна внесла щодо "дорожньої карти", яка має бути прийнята для врегулювання ситуації на Донбасі.

"На сьогоднішній день ми маємо пропозиції України щодо дорожньої карти, де ми чітко наголосили, що безпековий пакет має передувати політичному", - підкреслив Порошенко.

"Спочатку треба виконати безпекову частину домовленостей, забезпечити припинення вогню, відведення, фукнціонування й доступ ОБСЄ, в тому числі, до кордону, спочатку треба запезпечити технічну перевірку, звільнення заручників і багато чого, а лише після цього ставити питання про затвердження законодавства про вибори", - сказав він.

На уточнююче питання, чи не буде в парламенті підніматися питання про політичну частину домовленостей до того, як буде виконана безпекова, Порошенко сказав: "Очевидно. І саме в цьому полягало моє твердження. В тому числі, контроль над кордоном з боку ОБСЄ. Так записано".

"Хіба ми боїмося вільних і демократичних виборів на Донбасі? Ні, але ми маємо створити умови для цих виборів", - сказав Порошенко.

За його словами, керівники багатьох держав ЄС погодилися з тим, що зараз умов для виборів на Донбасі немає.

"Коли буде дата виборів? Перше – коли будуть виконані безпекові умови. І друге – коли за це проголосує парламент", - сказав президент.

Українська правда