Порошенко: Альтернативи Мінську – військове вирішення і відкритий наступ на РФ

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Неділя, 23 жовтня 2016, 20:31

Президент Петро Порошенко наголошує, що альтернативи Мінським домовленостям не існує.

Про це він сказав в інтерв'ю каналам "Україна", "Інтер" та "1+1", показаному в неділю.

"Існують міфи про те, що Мінськ себе вичерпав і що існує будь-яка альтернатива. Я наголошую на тому, що на сьогоднішній день Мінськ – це єдина дорога до миру. Мінськ забезпечив світову консолідацію, світову коаліцію на підтримку України, ввійшов в рішення Ради безпеки ООН, генеральної асамблеї ООН, в рішення Ради ЄС, тримає коаліцію і тримає санкції", - сказав президент.

За його словами, якщо Україна порушить Мінські домовленості, то можна забути про світові санкції проти Росії та коаліцію на підтримку України.

"Кожен, хто сьогодні атакує Мінськ, має тоді нести відповідальність – а що буде, якщо Мінська не буде", - наголосив Порошенко.

"Якщо хтось пропонує скасувати Мінськ, це означає, що він має запропонувати альтернативу. Альтернативи дві – військове вирішення конфлікту і відкритий наступ на РФ. Я прошу порівняти військовий бюджет, можливості, прошу взяти на себе відповідальність за майбутні жертви", - сказав президент. 

"Ті політичні сили, які проти Мінська, ставлять на меті відмовитися від цих територій, побудувати якийсь там кордон і сповідувати логіку "території в обмін на мир". Хочу розчарувати ці політичні сили і їх прихильників, тих, хто проти Мінська: вони не отримають ні миру, ні територій. Тому ці заяви абсолютно безвідповідальні", - підкреслив він.

Президент зазначив, що завдяки Мінським домовленостям значно знизилася кількість обстрілів з боку бойовиків і кількість жертв серед українських військових.

"Напередодні 12 лютого Україна за тиждень втратила більше 100 наших солдат – 27 загиблих, решта поранених за тиждень", - сказав він, додавши, що за останній тиждень загинув один військовий, який підірвався на "фугасі".

"І це є результати Мінська. У нас є обстріли, але ми маємо іншу армію і ми не маємо таких втрат", - сказав Порошенко.

"Всі здатні критикувати Мінськ, але ніхто не має іншої альтернативи, крім як назавжди залишити ці території агресору, визнати їх окупованими, віддати і не займатися цим. Якщо Україна не буде займатися цим, цим не буде займатися ніхто. Бо нікому, крім нас, або більше, ніж нам, це не потрібно. І я як український президент, як гарант Конституції і територіальної цілісності України, нікому не дозволю розкидатися українськими землями. Це стосується як Донбасу, так і Криму", - наголосив президент.

Українська правда

Теми: Порошенко Мінські угоди
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IP: 130.180.216.---ReAlex23.10.2016 21:25
робін_гудбай: Війни і закінчуються або повним разгромом супротивника або мирним договором на якихось умовах.
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай23.10.2016 20:43
Мінські угоди - це капітуляція Украіни..Територія віддана в обмін на мир, якого не видно..Бо обстріли продовжуються..
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