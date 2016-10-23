Порошенко спростував "міфи" про таємні домовленості і обмін на Сирію

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Неділя, 23 жовтня 2016, 20:50

Президент Петро Порошенко заявляє, що ніяких таємних домовленостей під час зустрічі в "нормандському форматі" не приймалося.

"Сьогодні, на мою думку, є декілька дуже дивних міфів. Міф 1 – нібито існують якісь закриті домовленості, які поки що невідомі широкій громадськості чи нашим партнерам. Я хочу категорично це спростувати", - сказав він в інтерв'ю каналам "Україна", "Інтер" та "1+1", показаному в неділю.

За його словами, "це просто непритаманний стиль для європейської політики".

"Це в Москві можна проводити переговори, підписувати таємні домовленості і потім роками їх не оприлюднювати. Всі домовленості Мінська у вигляді комплексу заходів, протоколу від 5 вересня, меморандум, чітко оприлюднюються", - запевнив президент.

"Зараз у Берліні були лише подані українські, німецькі і французькі проекти дорожньої карти, де була спроба знайти компроміс, і по частині проектів вдалося досягти домовленостей", - сказав він.

Порошенко також спростував чутки про те, що світова спільнота може "обміняти" позицію щодо України на позицію по Сирії.

"Я чітко наголошую, що Україна абсолютно самостійна в процесі прийняття рішень. Я нікому ніколи тиснути ні на себе, ні на Україну не дозволю", - запевнив він.

За словами президента, Україна має повну підтримку Німеччини і Франції.

"Ніякого обміну позиції України в обмін на Сирію не відбувається", - наголосив Порошенко.

 Українська правда

Теми: Порошенко Мінські угоди Сирія
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Коментарі — 1
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IP: 178.94.28.---FLAG23.10.2016 21:29
А хто його знає , що діялось "під килимом" ?
Тим більше : "збрехавши один раз ..." , а потім : другий,третій...
Ну як можно вірити цьому балакучому брехуну ...
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