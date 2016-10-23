Порошенко: До ЄС вирушить "український десант" для роботи над асоціацією

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Неділя, 23 жовтня 2016, 20:57

Президент Петро Порошенко дав доручення главі МЗС Павлу Клімкіну вирушити до Нідерландів для просування ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю трьом українським телеканалам, яке вийшло в ефір ввечері 23 жовтня.  

"Україна виконала усі умови щодо асоціації. Угоду було ратифіковано усіма 28 країнами, у т.ч. Нідерланди, і ратифікаційні документи були підписані королем. Проблема полягала у тому, що якби передали документи на 4 дні раніше у Брюссель, проблеми б не було. Референдум (у Нідерландах), попри те, що він звучить як "угода про асоціацію", насправді стосується внутрішньополітичних проблем країни - боротьби євроскептиків з єврооптимістами", - заявив Порошенко. 

Він додав, що "ситуація не проста, не збираюся зараз щось малювати у рожевих тонах". 

"Але це не проблема України і не тільки України", - зазначив Порошенко і  нагадав для прикладу про складнощі підписання угоди ЗВТ ЄС та Канади. 

"Це проблема в більшій частині не України, а ЄС. І ми не доведемо...  Але я дав доручення міністру МЗС наступного тижня вирушати до Голландії, туди береться потужний депутатський десант. Я переговорив з лідерами двох фракцій Європарламенту... Свою частину роботи щодо угоди про асоціацію Україна зробила, ми мобілізували підтримку ЄС, внутрішню підтримку Нідерландів, ми зробили усе, щоб угода про асоціацію відбулася", -  зазначив Порошенко. 

Українська правда 

Теми: асоціація ЄС Порошенко
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