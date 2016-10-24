Клінтон встановила рекордний відрив від Трампа - опитування
Кандидат в президенти США від демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає за популярністю серед виборців свого основного суперника - республіканця Дональда Трампа на 12%.
Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного каналом ABC news.
Так, за Клінтон готові проголосувати 50% виборців, за Трампа - 38%.
Відзначається, що за весь час проведення опитувань це рекордний показник для Клінтон і найнижчий показник для Трампа.
При цьому, згідно з результатами опитування, проведеного 13 жовтня, Клінтон випереджала Трампа всього на 4%.
ABC news відзначає, що популярність республіканця різко впала через скандал - на початку жовтня газета Washington Post опублікувала відеозапис 2005 року, на якій Трамп дозволив собі сексистські висловлювання. Після цього кілька жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях.
Також негативно на рейтингу Трампа відбилися його слова про те, що він не визнає легітимність виборів, якщо програє їх.
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