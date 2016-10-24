Три європейські країни здійснять спостережний політ над РФ

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 03:26

Фахівці з Німеччини, Греції та Італії здійснять спостережний політ над територією Росії з 24 по 28 жовтня в рамках Договору з відкритого неба.

Про це повідомив т.в.о. начальника національного Центру Росії зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Забелло, передають "РИА Новости".

"У період з 24 по 28 жовтня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія Німеччини, Греції та Італії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на шведському літаку спостереження СААБ-340", - сказав він.

За його словами, під час польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту. Крім того, буде контролюватися застосування передбаченої договором апаратури спостереження.

Літак спостереження СААБ-340 не призначений для застосування будь-якої зброї. Повітряне судно і встановлена на ньому апаратура спостереження пройшли міжнародний огляд, в якому взяли участь і російські фахівці. Це виключає використання технічних засобів, не передбачених договором.

Теми: Росія
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