В Іраку ще вісім населених пунктів звільнили від ІДІЛ

Ще вісім населених пунктів в Іраку очищені від терористичного угрупування "Ісламська держава".

Про це йдеться в заяві командувача силами пешмерге Курдської регіональної автономії Іраку, передає агентство "Анадолу".

23 жовтня загони ополченців пешмерге перейшли в наступ, щоб встановити контроль над населеним пунктом Башіка, розташованим на північний захід від Мосула.

У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Ібаді оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від ІДІЛ.

Місто знаходиться під контролем бойовиків з червня 2014 року.