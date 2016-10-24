В Іраку ще вісім населених пунктів звільнили від ІДІЛ

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 04:38

Ще вісім населених пунктів в Іраку очищені від терористичного угрупування "Ісламська держава".

Про це йдеться в заяві командувача силами пешмерге Курдської регіональної автономії Іраку, передає агентство "Анадолу".

23 жовтня загони ополченців пешмерге перейшли в наступ, щоб встановити контроль над населеним пунктом Башіка, розташованим на північний захід від Мосула.

У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Ібаді оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від ІДІЛ.

Місто знаходиться під контролем бойовиків з червня 2014 року.

Теми: тероризм Ірак
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