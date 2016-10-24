АТО: За добу 35 обстрілів, бойовики били із заборонених мінометів

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 06:28

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

"На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 провокацій проти сил АТО. Бойовики здійснили обстріл підрозділів Збройних Сил України з кулеметів великого калібру, гранатометів і стрілецької зброї в Широкино, Талаківці, Мар'їнці та Тарамчук, а в Красногорівці і Павлопіль крім зазначеної зброї ворог застосував міномети калібру 82мм ", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики 9 разів порушили "режим тиші".

По українських позиціях сепаратисти били з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї в районах Новозванівки і Новоалександровки, в Кримському і Щасті - з мінометів 82 калібру.

На Донецькому напрямку терористи 6 разів відкривали вогонь по силам АТО. Зокрема, в Луганському вони стріляли з мінометів калібру 82 мм, в Авдіївці – з гранатометів, кулеметів і мінометів 120 калібру.

Теми: АТО Донбас
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