Бойовики обрали заміну "Моторолі"

9313 переглядів
0
Понеділок, 24 жовтня 2016, 08:46

Бандформування ОРДО "Спарта" після ліквідації його ватажка з Росії Арсенія Павлова "Мотороли" очолив Володимир Жога з позивним "Воха".

У мережі вже з'явилися відеозаписи з "першим заступником" батальйону бойовиків ОРДО "Спарта", який очолив бандформування, передає Уніан.

За словами 23-річного "Вохі", у нього була домовленість з "Моторолою" про те, що за необхідності він замінить на посту ватажка "Спарти".

Жога заявив, що "керівництво" призначило його командиром батальйону бойовиків фактично відразу після знищення "Мотороли".

На відміну від "мотороли", який приїхав з Росії воювати в Україні, Жога - місцевий. Судячи з його профіля в соціальних мережах, Жога родом з Донецької області. У мережі зазначений Донецьк. Там же викладені його численні фотографії з ще довоєнного життя.

З
З "Моторолою"

Також в цій же сомережі УП знайшла його фото, зроблені вже під час АТО. З них видно, що Жога воював в районі Широкино біля узбережжя Азовського моря. Крім того, схоже, що він також атакував сили АТО в ДАПе.

на узбережжі Азовського моря
на узбережжі Азовського моря
 

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків ОРДО Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. 

Теми: Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: За добу 35 обстрілів, бойовики били із заборонених мінометів 24 жовтня 2016, 06:28
На Донеччині затримали 2 бойовиків, повідомили про підозру п'ятьом 23 жовтня 2016, 21:53
Порошенко: Ніяких паралельних процесів, спочатку безпека 23 жовтня 2016, 20:21
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У РФ затримали підозрюваного у вбивстві інкасаторів "ПриватБанку" в Чернігові
Клінтон встановила рекордний відрив від Трампа - опитування
Порошенко: Альтернативи Мінську – військове вирішення і відкритий наступ на РФ
Порошенко: Європа схвалить безвіз до 24 листопада
Усі новини
спорт

Як любитель буде представляти країну на Чемпіонаті світу

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Стокгольмі