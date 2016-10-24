Продовжені українські санкції запрацюють з листопада

00
0
Понеділок, 24 жовтня 2016, 09:57

Указ президента Петра Порошенка, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 16 вересня 2016 роки, санкції, які вводить Україна, набудуть чинності 31 жовтня 2016 року.

"Набуття чинності відбудеться 31 жовтня 2016 року", - повідомляється в оновленій в п'ятницю інформації про відповідний указ президента України (№467 / 2016) в загальній базі законодавства України на сайті Верховної Ради.

Ніякої інформації, що супроводжує оновлення із зазначенням дати набуття чинності цього указу, станом на 19:00 на сайті парламенту оприлюднено не було.

При цьому в номері газети "Урядовий кур'єр" за 21 жовтня, де опубліковано текст відповідного указу (№ 467/2016), немає згадки про дату набуття чинності документа.

Згідно з діючими в Україні нормами, закони, постанови та інші акти Верховної Ради нормативного характеру набувають чинності через 10 календарних днів після офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими законами або постановами, але не раніше офіційного оприлюднення.

Така ж норма передбачена для указів і розпоряджень президента України.

Як повідомлялося, 16 вересня 2016р на засіданні РНБО України в Києві Порошенко заявив про продовження застосування обмежень і розширення списку санкцій до російських компаній і фізичним особам, причетних тим чи іншим чином до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

Інтерфакс-Україна

Теми: санкції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В МЗС РФ через санкції заявили, що США хочуть "остаточно зруйнувати стосунки" 22 жовтня 2016, 14:25
Мін'юст ініціюватиме нові санкції проти РФ через Сенцова і Кольченка 22 жовтня 2016, 05:25
У Росії іноземну військову техніку продавали під виглядом вітчизняної 21 жовтня 2016, 10:05
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко призначив Данилишина та Фурмана членами Ради НБУ
Луценко заперечив Лещенку: Ніяким будинком у Києві не володію
Лещенко: У Луценка все оформлено на бухгалтерку його дружини
У РФ затримали підозрюваного у вбивстві інкасаторів "ПриватБанку" в Чернігові
Усі новини
Фестивальний гід

Фільми, які не можна пропустити на 46-й "Молодості"

Крутознавство

За що Бобу Ділану дали Нобелівську премію та інші посилання тижня