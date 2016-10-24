Продовжені українські санкції запрацюють з листопада

Указ президента Петра Порошенка, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 16 вересня 2016 роки, санкції, які вводить Україна, набудуть чинності 31 жовтня 2016 року.

"Набуття чинності відбудеться 31 жовтня 2016 року", - повідомляється в оновленій в п'ятницю інформації про відповідний указ президента України (№467 / 2016) в загальній базі законодавства України на сайті Верховної Ради.

Ніякої інформації, що супроводжує оновлення із зазначенням дати набуття чинності цього указу, станом на 19:00 на сайті парламенту оприлюднено не було.

При цьому в номері газети "Урядовий кур'єр" за 21 жовтня, де опубліковано текст відповідного указу (№ 467/2016), немає згадки про дату набуття чинності документа.

Згідно з діючими в Україні нормами, закони, постанови та інші акти Верховної Ради нормативного характеру набувають чинності через 10 календарних днів після офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими законами або постановами, але не раніше офіційного оприлюднення.

Така ж норма передбачена для указів і розпоряджень президента України.

Як повідомлялося, 16 вересня 2016р на засіданні РНБО України в Києві Порошенко заявив про продовження застосування обмежень і розширення списку санкцій до російських компаній і фізичним особам, причетних тим чи іншим чином до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

Інтерфакс-Україна