Луценко заперечив Лещенку: Ніяким будинком у Києві не володію

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 10:46

Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечує, що він чи члени його родини володіють будинком у Києві.

"Прочитав чергову фантазію депутата Лещенка на УП про те, що в мене є "величезний будинок в центрі Києва", оформлений на бухгалтерку моєї дружини", – написав він у Facebook.

"Офіційно заявляю: ніяким будинком у Києві ні я, ні члени моєї родини не володіють. Ховати свої статки за жінками залишається виключною прерогативою Лещенка", – додав Луценко.

"Електронну декларацію заповнюю і здам вчасно", – пообіцяв також він.

Раніше народний депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у чинного генпрокурора Юрія Луценка "оформлено все на бухгалтерку його дружини", хоча він – "власник величезного будинку в центрі міста".

Теми: Луценко декларація Генпрокуратура Лещенко корупція
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Коментарі — 4
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IP: 93.32.70.---koine24.10.2016 11:54
Луценко має всіх за дурнів, ще в далекому 2006 році, коли він був міністром МВС, було розпорядження про підписання контракту на мобільний зв'язок з фірмою його дружини (Українська правда, Корупційна спокуса Юрія Луценка від 25,07,2007). Іронія долі чи співпадіння, але тоді фірма дружини була на тому самому бухгалтеру, що і зараз будинок, тільки дивним чином продала її Ірина Луценко вже як власниця (Згідно її декларації у 2013 році як народного депутата, вона продала цю фірму за 20 млн. у 2012 році). За це як мінімум всю родину Луценків потрібно саджати. З будинком буде така сама історія, бо адмініструє його син Луцеко.
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IP: 82.145.222.---Nnikolay Yegorov24.10.2016 11:46
Как уже надоела эта ложь нашего Югика ? И в Франкфурт он не летал . И драки там в пьяном виде он не устраивал . И женка Югика- Ирина овца бесребренная никогда и нигде ничего не стибрила у государства ни одной копейки ? . Вот слушаешь этих двоих супругов и кумовьев нашего самого честного офшорника рошена Порошенко и думаешь ? Доколе вы будете держать всю Украину и украинский народ за полных идиотов и дураков ? Доколе ? Уже всеи надоели ваши Слепые Трасты . Ваши столетние тетушки и дядюшки -мамы и папы -бухгалтера и бухгалтерши на которых вы скидываете в тихую вами уворованные у нищего народа деньги как в слепой офшорный родительский траст .У Вас нуворишей хоть капля человеческой совести осталась ? Или она вся спряталась за спину ваших фейковых родителей и бухгалтеров ? ДОКОЛЕ ?
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IP: 193.243.159.---dolly24.10.2016 11:19
Ну всё по-честному. Бухгалтер это не член семьи. А откуда у бухгалтера миллионы на дом, никого не касается, можно спокойно делать морду кирпичом. Формально не врёт. Квартирный вопрос испортит кого угодно.
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IP: 213.111.84.---Юрій Михайлович24.10.2016 11:19
Формально він правий. Бухгалтерка не є членом його родини ))
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