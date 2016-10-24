За добу в зоні АТО поранення отримали 7 бійців – штаб

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 12:36

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали 7 військових.

Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає, 7 воїнів отримали поранення внаслідок обстрілів", – сказав він.

Полковник уточнив: 1 поранений – у Попасній, двоє – в Авдіївці, двоє постраждали в Красногорівці, 1 – в Мар'їнці та ще один в районі Лебединського.

За словами Лисенка, на Луганщині вперше з літа поновилися бойові дії в районі міста Щастя.

В темну пору доби у Щасті та Кримському відбулися короткотривалі мінометні обстріли з боку НЗФ. Також окупанти здійснили серію провокацій впродовж дня у Новоолександрівці Попаснянського району. В Станиці Луганській і на Бахмутській трасі в неділю було спокійно.

На донецькому напрямку бойові дії велися в двох точках – Луганському та Авдіївці.

"Окупанти застосовують важке озброєння: минулої доби по наших позиціях було випущено майже 100 мінометних мін. Левова частка ворожих обстрілів припала саме на авдіївську промзону. Традиційно ворог вів вогонь зі східного напрямку", – зазначив полковник.

На маріупольському напрямку, за словами Лисенка, триває тенденція до зниження інтенсивності ворожих обстрілів з важкого озброєння.

"Зокрема, минулої доби по наших позиціях у Красногорівці та Павлополі окупанти випустили близько 20 мінометних мін, що в кілька десятків разів менше, ніж тиждень тому. Водночас на південних рубежах – у Водяному та Широкиному – активно ведуть вогонь снайпери противника. Загалом неспокійно на всіх оборонних рубежах, проте основні бойові дії, як і раніше, ведуть на крайній півночі та півдні", - зазначив він.

Також у неділю на луганському напрямку відбулися розвідувальні польоти ворожих БПЛА.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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