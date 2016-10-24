Синоптики прогнозують сніг в середу в Києві

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 13:21

У найближчі дні на північному сході України пройдуть дощі, в середу зі снігом, в інших регіонах без опадів, вночі очікуються заморозки.

Про це повідомляє 24 жовтня "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Відзначається, що в найближчу добу погоду в Україні буде визначати гребінь північно-східного антициклону; більща частина території країни залишиться під впливом холодної повітряної маси, лише на захід переміститься порція теплого повітря.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східній частині пориви 15-20 м/с, на узбережжі Азовського моря місцями 25 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на Лівобережжі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; в західних і Одеській областях вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті та Прикарпатті до 16°.

У Києві без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за всю історію метеорологічних спостережень у Києві в день 25 жовтня найвища температура була зафіксована на позначці 21,1 градуса тепла в 1923 році, найнижча – вночі на позначці 6,8 градусів морозу в 2014 році.

У той же час в середу, 26 жовтня, в західних, Вінницькій, вдень також у північних та Одеській областях очікується дощ, місцями сильний, на півночі місцями з мокрим снігом, на решті території – без істотних опадів.

Вітер південний з переходом у західній частині на північно-західний, 7-12 м/с, у східній частині та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Лівобережжі 3-8° морозу; вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні та Закарпатті 7-12°; в західних областях вночі та вдень 4-9° тепла.

У Києві вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.

Теми: погода
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