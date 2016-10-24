В Росії збільшать витрати на оборону на 600 млрд рублів

00
1
Понеділок, 24 жовтня 2016, 13:35

Уряд Росії заклав збільшення витрат по розділу "Національна безпека і правоохоронна діяльність" з 1,94 трлн до 2 трлн руб. до 2019 року.

Про це повідомляє російський РБК.

Згідно з повідомленням, в ці витрати входить і закрита частина бюджету, яка в цьому році зросла до 22,3%.

Через появи Росгвардії майже вдвічі зростуть витрати по статті "внутрішні війська": з 114,6 млрд до 206,6 млрд руб. В той же час більш ніж у 10 разів зменшаться витрати на "міграційну політику": з 33,7 млрд до 285,5 млн руб. через три роки. Витрати по підрозділу "органи безпеки" (сюди входить ФСБ) також скоротять – з млрд 306,4 до 292 млрд руб.

При цьому в 2,5 рази зростуть видатки за графою "інші питання в галузі національної безпеки та правоохоронної діяльності": з 108,4 млрд в 2016 році до 237 млрд руб. в 2019.

Згідно з кодами бюджетної класифікації, до цього підрозділу відносяться витрати, пов'язані з "керівництвом, управлінням та наданням підтримки стосовно такої діяльності, як розробка загальної політики, планів, програм і бюджетів, а також з іншими заходами у сфері національної безпеки та правоохоронної діяльності, не віднесеними до інших підрозділах цього розділу".

"У російському бюджеті і так об'ємна закрита частина бюджету, а рядки на кшталт "інші витрати" роблять витрати ще більш "непрозорими", цитує видання завлабораторією військової економії Інституту економічної політики ім. Гайдара Василя Зацепіна.

За його словами, за цим підрозділом може бути що завгодно, наприклад, джерела фінансування "допомоги окремим районам Донецької і Луганської області".

Теми: Росія армія бюджет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Родичі жертв Смоленської катастрофи протестують проти ексгумації 24 жовтня 2016, 12:40
Привіт, Росія! Чому цю зиму нам не "проповзти" 24 жовтня 2016, 10:39
Міністр оборони Польщі: Мета РФ - відновити домінування над Польщею 24 жовтня 2016, 05:52
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.38.66.---vitdeputat24.10.2016 13:51
Что то поскупились сердешные, вот пендосы на 2017 год выделили 582,7 миллиардов долларов, Тем более, население готово худеть, помирать. Бабули и дедули повымрут, меньше ртов для прокормки. Поддержка программы вымирания в руськом мире 102,6 %. Преклонение перед отцом руськой демократии 102,6%. Все карты в масть.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
За добу в зоні АТО поранення отримали 7 бійців – штаб
У МЗС викликали представника Сирії через Крим
Порошенко призначив Данилишина та Фурмана членами Ради НБУ
Луценко заперечив Лещенку: Ніяким будинком у Києві не володію
Усі новини
Онлайн-безпека

Amnesty International назвала найбільш захищені месенджери

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Стокгольмі