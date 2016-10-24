У РФ придумали "несиметричну відповідь" на можливі нові санкції США

У МЗС РФ заявили про підготовку серії заходів несиметричного характеру на випадок можливого посилення санкцій США.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає ТАСС.

"Політика США щодо санкцій по відношенню до Росії продовжується вже тривалий час. Ми використовували цей період, щоб провести певну дослідницьку роботу, підготовити серію заходів, які можуть застосовуватися саме в несиметричному режимі на випадок подальшого посилення санкційного режиму", - сказав він.

Нагадаємо, Велика Британія і США розглядають можливість введення додаткових санкцій проти сирійського президента Башара Аль-Асада та його прибічників через їхні дії у війні в Сирії.

Раніше держсекретар США Джон Керрі не виключив можливість посилення санкцій щодо Росії у зв'язку з ситуацією в Сирії.

Європейська правда