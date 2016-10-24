У Кремлі заявили, що на переговорах в Берліні ніхто не підвищував голос

00
0
Понеділок, 24 жовтня 2016, 13:53

У Кремлі заявили, що переговори лідерів "нормандської четвірки" в Берліні були конструктивними, ніхто не спілкувався на підвищених тонах.

Про це сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Жодної розмови на підвищених тонах не було. Безумовно, розмова була непростою, але в той же час досить діловою і досить конструктивною", – заявив він.

Представник Кремля заперечує інформацію про те, що президент України Петро Порошенко вимагав від російського лідера Володимира Путіна "припинити стріляти" на Донбасі.

Також за словами ТАСС, в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін "в цілому підтримав ідею про поліцейської місії ОБСЄ в Україні, однак у цих планів поки немає конкретного наповнення".

"На ідею такої місії дійсно президент Путін відреагував потенційною згодою, – заявив журналістам Пєсков. – Поки немає розуміння у ОБСЄ, як цю місію можна сформувати, де її розміщувати і так далі".

"Про це взагалі розмови не велися і не могли вестися, тому що це дуже предметна розмова, який залежить від безлічі обставин", – заявив представник Кремля.

У той же час, за даними "Української правди", російська сторона на переговорах у Берліні займала деструктивну позицію.

Переговори були місцями дуже емоційними і напруженими. Незважаючи на повідомлення в ЗМІ, президент Петро Порошенко стверджує, що жодного разу не підвищував голос під час розмови.

У той же час, він визнав, що звернувся до Путіна з закликом не стріляти в Донбасі.

Детальніше про перебіг переговорів можна прочитати в статті "Берлінська післямова. З чим залишиться Україна після переговорів".

Теми: Мінські угоди Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Берлінська післямова. З чим залишилася Україна після переговорів 24 жовтня 2016, 12:21
"Дорожню карту" щодо Донбасу можуть затвердити до кінця року – ЗМІ РФ 24 жовтня 2016, 11:33
Порошенко: Альтернативи Мінську – військове вирішення і відкритий наступ на РФ 23 жовтня 2016, 20:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За добу в зоні АТО поранення отримали 7 бійців – штаб
У МЗС викликали представника Сирії через Крим
Порошенко призначив Данилишина та Фурмана членами Ради НБУ
Луценко заперечив Лещенку: Ніяким будинком у Києві не володію
Усі новини
Онлайн-безпека

Amnesty International назвала найбільш захищені месенджери

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Стокгольмі