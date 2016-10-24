Російська газета написала про масштабні контрабандні потоки в ОРДЛО

00
0
Понеділок, 24 жовтня 2016, 13:57

Російське видання "Новая газета" опублікувала статтю про масштабні контрабандні потоки на території Донбасу, яку контролюють проросійські бойовики.

Про це йдеться у статті російського видання "Новая газета".

Так, вбитий у вересні 2016 року керівник терористичної організації "Оплот" Євген Жилін одним із перших почав возити на непідконтрольну Києву територію гуманітарну з Росії, а назад віз тютюн заводу "Хамадей".  

"Контрафакт з Донецька під будь-якими торговими марками став потрапляти на російський ринок", - сказано в статті.

Також вказується, що Жилін був у тісних стосунках із олігархом часів президентства Віктора Януковича Сергієм Курченком і певний час був "смотрящим" за його бізнесом на Донбасі.

"Після перемоги Майдану схеми Курченка відійшли Єремеєву (Ігорь Єремеєв – загиблий нардеп Верховної Ради, власник мережі заправок WOG – ред. ). Тому обом потрібен був посередник на Донбасі (яким і став Жилін – ред.)", - сказано у статті.

Жилін через керівника українського батальйону "Харків-2" Миколу Черемухіна начебто організував поставки палива через маріупольський напрямок і в такий спосіб Київ закупляв паливо у Єремеєва.

 
Фото: "Новая газета"

В статті згадується директор Ровеньківської нафтобази також Олександр Мельничук, який через домовленості із керівником "ЛНР" Ігорем Плотницьким розробив план переміщення вугілля в Україну і Росію з копанок.

"Другий клондайк в Ровеньках - це ювелірний завод "Агат". Його директором був депутат міськради, член "Партії регіонів" Олександр Рак", - сказано у статті.

Продукція цього заводу також контрабандою потрапляє на підконтрольну Києву територію.

Також вказується, що до контрабанди цигарок концерну "Хамадей", заводи якого знаходяться в Донецьку і Дебальцевому, причетні українські нардепи Віктор Балога і Михайло Ланьо.

"Вихід контрабандних сигарет на Європу йшов якраз через Мукачеве. Забезпечували вихід Віктор Балога і Михайло Ланьо (в кримінальному світі "Блюк"), в чиї обов'язки входило переправляти тютюн і алкоголь на Угорщину", - наводяться в статті свідчення підприємця.

Саме на фоні контрабанди у "Правого сектора" і Ланьо виник конфлікт влітку 2015 року.

Автор зазначає, що за останні кілька місяців пройшла тотальна зачистка контрабандистів.

"Значить, хтось хоче їх взяти під свій контроль і усунути конкурентів, а ще - і свідків того, що творилося в останні 2 роки", - сказано у статті.   

Зазначимо, що автор статті Юлія Полухіна влітку 2016 року опинилася в центрі конфлікту із штабом АТО України. У липні штаб попросив Службу безпеки призупинити акредитацію трьох журналістів, включно із Полухіною, які "оприлюднили деталі з позицій сил АТО, які можуть стати орієнтирами для ворога".

"Новая газета" назвала такі звинувачення "брехливими".  

Теми: контрабанда Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У СБУ розповіли про контрабанду біля Гранітного: перестрілки не було 2 жовтня 2016, 19:35
Тука: У Гранітному "накрили" контрабандистів, є поранений 2 жовтня 2016, 15:57
Дипломатку Ліщишин, яку впіймали на контрабанді, звільнили з МЗС 26 вересня 2016, 15:16
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За добу в зоні АТО поранення отримали 7 бійців – штаб
У МЗС викликали представника Сирії через Крим
Порошенко призначив Данилишина та Фурмана членами Ради НБУ
Луценко заперечив Лещенку: Ніяким будинком у Києві не володію
Усі новини
Онлайн-безпека

Amnesty International назвала найбільш захищені месенджери

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Стокгольмі