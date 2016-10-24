Російська газета написала про масштабні контрабандні потоки в ОРДЛО

Російське видання "Новая газета" опублікувала статтю про масштабні контрабандні потоки на території Донбасу, яку контролюють проросійські бойовики.

Про це йдеться у статті російського видання "Новая газета".

Так, вбитий у вересні 2016 року керівник терористичної організації "Оплот" Євген Жилін одним із перших почав возити на непідконтрольну Києву територію гуманітарну з Росії, а назад віз тютюн заводу "Хамадей".

"Контрафакт з Донецька під будь-якими торговими марками став потрапляти на російський ринок", - сказано в статті.

Також вказується, що Жилін був у тісних стосунках із олігархом часів президентства Віктора Януковича Сергієм Курченком і певний час був "смотрящим" за його бізнесом на Донбасі.

"Після перемоги Майдану схеми Курченка відійшли Єремеєву (Ігорь Єремеєв – загиблий нардеп Верховної Ради, власник мережі заправок WOG – ред. ). Тому обом потрібен був посередник на Донбасі (яким і став Жилін – ред.)", - сказано у статті.

Жилін через керівника українського батальйону "Харків-2" Миколу Черемухіна начебто організував поставки палива через маріупольський напрямок і в такий спосіб Київ закупляв паливо у Єремеєва.

Фото: "Новая газета"

В статті згадується директор Ровеньківської нафтобази також Олександр Мельничук, який через домовленості із керівником "ЛНР" Ігорем Плотницьким розробив план переміщення вугілля в Україну і Росію з копанок.



"Другий клондайк в Ровеньках - це ювелірний завод "Агат". Його директором був депутат міськради, член "Партії регіонів" Олександр Рак", - сказано у статті.

Продукція цього заводу також контрабандою потрапляє на підконтрольну Києву територію.

Також вказується, що до контрабанди цигарок концерну "Хамадей", заводи якого знаходяться в Донецьку і Дебальцевому, причетні українські нардепи Віктор Балога і Михайло Ланьо.

"Вихід контрабандних сигарет на Європу йшов якраз через Мукачеве. Забезпечували вихід Віктор Балога і Михайло Ланьо (в кримінальному світі "Блюк"), в чиї обов'язки входило переправляти тютюн і алкоголь на Угорщину", - наводяться в статті свідчення підприємця.

Саме на фоні контрабанди у "Правого сектора" і Ланьо виник конфлікт влітку 2015 року.

Автор зазначає, що за останні кілька місяців пройшла тотальна зачистка контрабандистів.

"Значить, хтось хоче їх взяти під свій контроль і усунути конкурентів, а ще - і свідків того, що творилося в останні 2 роки", - сказано у статті.

Зазначимо, що автор статті Юлія Полухіна влітку 2016 року опинилася в центрі конфлікту із штабом АТО України. У липні штаб попросив Службу безпеки призупинити акредитацію трьох журналістів, включно із Полухіною, які "оприлюднили деталі з позицій сил АТО, які можуть стати орієнтирами для ворога".

"Новая газета" назвала такі звинувачення "брехливими".