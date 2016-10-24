Керівник запорізької поліції оголосив про відставку
В.о. начальника Головного управління поліції в Запорізькій області Віктор Ольховський подав у відставку і розкритикував реформу поліції.
Про це він заявив у понеділок на прес-конференції, повідомляє "Громадське.Запоріжжя".
"Реформа поліції мало нагадує системну та обдуману. Це більше піар. … Деканоідзе не чує, що їй говорять з місць", – цитує видання слова Ольховського.
Він також додав, що в області не вдалося доукомплектувати патрульну поліцію.
Ольховський заявив, що запропонував міністру внутрішніх справ Арсену Авакову заміну з числа своїх підлеглих. Він також запевнив, що політики у його рішенні немає.
У свою чергу "Українські новини" з посиланням на свої джерела в облуправлінні поліції повідомляють, що МВС вже прийняло заяву Ольховського про звільнення.
Як відомо, минулого тижня генепрокурор Юрій Луценко призначив Валерія Романова на посаду прокурора Запорізької області.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.