Керівник запорізької поліції оголосив про відставку

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 14:08

В.о. начальника Головного управління поліції в Запорізькій області Віктор Ольховський подав у відставку і розкритикував реформу поліції.

Про це він заявив у понеділок на прес-конференції, повідомляє "Громадське.Запоріжжя".

"Реформа поліції мало нагадує системну та обдуману. Це більше піар. … Деканоідзе не чує, що їй говорять з місць", – цитує видання слова Ольховського.

Він також додав, що в області не вдалося доукомплектувати патрульну поліцію.

Ольховський заявив, що запропонував міністру внутрішніх справ Арсену Авакову заміну з числа своїх підлеглих. Він також запевнив, що політики у його рішенні немає.

У свою чергу "Українські новини" з посиланням на свої джерела в облуправлінні поліції повідомляють, що МВС вже прийняло заяву Ольховського про звільнення.

Як відомо, минулого тижня генепрокурор Юрій Луценко призначив Валерія Романова на посаду прокурора Запорізької області.

Українська правда

Теми: Запоріжжя поліція відставка МВС
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