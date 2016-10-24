У Путіна назвали холодну війну "фактом життя"

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 14:50

Екс-голова Адміністрації президента Росії, член Ради безпеки РФ Сергій Іванов вважає, що холодна війна вже є реальністю.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

При цьому він висловив сподівання, що до реальної війни справа не дійде.

"Особливо, коли ми говоримо про ядерну зброю і говоримо про гіпотетичну можливість третьої світової війни, я вірю, що всі достатньо розумні, не доводити справу до гарячої війни. Але якщо ми говоримо про холодну війну, інформаційну війну і пропагандистську війну, це вже стало фактом життя. Ми бачимо це щодня", – сказав він.

Іванов заперечив звинувачення з боку уряду США у тому, що Росія стоїть за зламом електронної пошти Національного демократичного комітету і заявив, що доки Вашингтон не надасть конкретних доказів, такі звинувачення будуть "пустими заявами і пропагандою".

Він також заперечив бажання Кремля бачити президентом США Дональда Трампа, заявивши, що це "абсолютно неправда".

Іванов висловив надію на більш прагматичні стосунки з наступним очільником Білого дому.

"Ми готові до цього. Ми просто маємо почекати до завершення виборчої кампанії. Ми маємо почекати ще кілька тижнів, ми просто маємо бути терплячими", – заявив він.

Олег Шанковський, УП

Теми: Путін Росія США війна
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IP: 194.44.160.---Семенен24.10.2016 15:28
Найцікавіше, що холодну війну американці закінчили після закінчення президентського терміну Рональда. Закінчили переможцями - російська економіка значно відставала від решти світу. Але росія не закінчувала. Програвши в економіці і втативши території - вони розвинули гуманітарну складову - боротьбу за "спосіб думання стада". І досягли в тому тактично великих успіхів. Якщо решта світу не мобілізується, то тактична перевага може стати стратегічною.
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