У Путіна назвали холодну війну "фактом життя"

Екс-голова Адміністрації президента Росії, член Ради безпеки РФ Сергій Іванов вважає, що холодна війна вже є реальністю.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

При цьому він висловив сподівання, що до реальної війни справа не дійде.

"Особливо, коли ми говоримо про ядерну зброю і говоримо про гіпотетичну можливість третьої світової війни, я вірю, що всі достатньо розумні, не доводити справу до гарячої війни. Але якщо ми говоримо про холодну війну, інформаційну війну і пропагандистську війну, це вже стало фактом життя. Ми бачимо це щодня", – сказав він.

Іванов заперечив звинувачення з боку уряду США у тому, що Росія стоїть за зламом електронної пошти Національного демократичного комітету і заявив, що доки Вашингтон не надасть конкретних доказів, такі звинувачення будуть "пустими заявами і пропагандою".

Він також заперечив бажання Кремля бачити президентом США Дональда Трампа, заявивши, що це "абсолютно неправда".

Іванов висловив надію на більш прагматичні стосунки з наступним очільником Білого дому.

"Ми готові до цього. Ми просто маємо почекати до завершення виборчої кампанії. Ми маємо почекати ще кілька тижнів, ми просто маємо бути терплячими", – заявив він.

Олег Шанковський, УП