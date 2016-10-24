У бойовиків проти поліцейської місії: лякають дестабілізацією

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 15:03

Лідери бойовиків і сепаратистів Донбасу проти введення збройної поліцейської місії ОБСЄ на сході України.

Про це заявили журналістам представник так званої "ДНР" Денис Пушилін і представник т. зв. "ЛНР" Владислав Дейнего, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щодо збройної місії ОБСЄ, то ми категорично проти присутності будь-яких іноземних формувань на території республіки. Це суперечить комплексу заходів", – сказав Пушилін.

За його словами, "це вимагатиме не просто зміни мандата, а зміни місії", бо "поточна місія – цивільна й спостережна".

"Крім того, навіть озброєння поліцейської місії пістолетами на лінії зіткнення нічого не дасть", – вважає Пушилін.

Він сумнівається, що рішення про введення поліцейської місії Організації з безпеки й співпраці в Європі буде ухвалено.

"Буде потрібне рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. Напевно, знайдуться ті країни, які будуть проти", – сказав Пушилін.

У Луганську також проти запровадження озброєної місії ОБСЄ.

"Населення сприйме будь-яку іноземну збройну місію як інтервентів", – заявив журналістам Дейнего.

"Будуть наслідки для тих, хто спробує узяти до рук зброю й устати між протиборчими сторонами. Це буде додатковим дестабілізуючим фактором", – стверджує він.

Як відомо, після переговорів лідерів "нормандської четвірки" у Берліні 19 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що буде спроба запровадити поліцейську місію ОБСЄ на окупованій бойовиками і російським військовими частині Донбасу.

У Кремлі вже заявили, що президент Росії Володимир Путін у цілому підтримав ідею про поліцейської місії ОБСЄ в Україні, однак у цих планів поки немає конкретного наповнення.

Теми: Донбас Мінські угоди ОБСЄ "ДНР" "ЛНР"
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