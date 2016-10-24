Порошенко ввів Бурбака і Гриніва в Нацраду реформ

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 15:09

Президент Петро Порошенко ввів до складу членів Нацради реформ голову фракції "БПП" Ігоря Гриніва і голову фракції "Народний фронт" Максима Бурбака.

Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті Порошенка.

Згідно з указом, до складу Національної ради реформ будуть входити секретар Ради національної безпеки і оборони, а також за згодою голови депутатських фракцій парламентської коаліції.

Також Порошенко змінив представників громадських організацій в Нацраді.

Зокрема, до складу Нацради введені за згодою президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, голова громадської організації "Офіс ефективного регулювання" Олексій Гончарук, президент громадської спілки "Союз українських підприємців" В'ячеслав Клімов і член наглядової ради, співголова ради експертів громадського союзу "Фундація стійкого розвитку України" Владислава Рутицька.

Вони призначені замість Ганни Дерев'янко, Данила Пасько, Валерія Пекаря і Владислава Рашкована.

Як відомо, Нацрада реформ - консультативно-дорадчий орган при президентові з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації. Була створена 13 серпня 2014 року.

Засідання Нацради проходить не рідше 6 разів на рік.

Українська правда

Теми: Порошенко Нацрада реформа
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Коментарі — 2
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев24.10.2016 15:30
А каков результат. Реформ не было и их не будит. А тут вводят еще дополнительно двух интеллектуальных карликов. Чего ждать, а может они расскажут: - Что через три года Украина поднимется до стандартов НАТО; Как включить экономику страны, если ныне Украина в лидерах среди стран с самыми высокими налоговыми ставками в мире; - Как преодолеть за столь короткий срок (3 года) системное отставание страны, если Всемирный Экономический Форум определил для Украины 85 место в списке конкурентоспособности вслед за Намибией. Тяжелая у них задача.
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IP: 159.224.186.---vitaliy4924.10.2016 15:22
Ну и "реформаторы"...
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