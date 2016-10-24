Регіонал Медяник вийшов на свободу

Адміністрація Лук'янівського СІЗО звільнила народного депутата 7-го скликання Верховної Ради Володимира Медяника (фракція Партії регіонів).

Про це повідомило джерело в його оточенні, передають Українські новини.

"Він вийшов з СІЗО", - сказав співрозмовник.

Судового рішення про його звільнення не було, і швидше за все він був звільнений через закриття кримінального провадження проти нього Генеральною прокуратурою.

Адвокат Медяника Олег Бабич повідомив, що ГПУ закрила кримінальне провадження щодо його підзахисного, і він вийшов на свободу, передає Інтерфакс-Україна.

"Генеральна прокуратура України прийняла рішення закрити кримінальне провадження щодо Медяника. Сьогодні Володимир Юрійович звільнений з-під варти, усі претензії до нього зняті", - розповів він у понеділок.

У Генеральній прокуратурі підтвердили "Українській правді" інформацію про закриття кримінального провадження проти Медяника. Як зазначила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, провадження закрили у понеділок, 24 жовтня, через відсутність доказів винуватості Медяника.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-нардеп від Партії регіонів Володимир Медяник найближчим часом вийде з-під арешту, оскільки у прокуратури немає доказів його вини.

Як повідомлялося, вранці 7 серпня стало відомо про затримання в рамках справи екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова ще одного фігуранта - екс-нардепа Медяника.

Він підозрювався у скоєнні навмисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків по ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України; в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР" за ч.1 ст.258-3 КК України.

8 серпня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 4 жовтня. Рішенням суду альтернативна можливість внесення застави не надана.

Луценко заявив, що Медяник займався посередницькою діяльністю між "ЛНР" і українською стороною.