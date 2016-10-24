Бойовики гатили по силах АТО з мінометів, гранатоментів та кулеметів

Бойовики у понеділок 25 разів відкривали вогонь в бік сил антитерористичної операції.

Про Це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 15 обстрілів.

"В районах Гранітного та Гнутового бойовики використовували стрілецьку зброю, в Красногорівці та Павлополі проти сил АТО противник вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, а в Широкиному і Мар’їнці – з кулеметів, гранатометів та мінометів 120 калібру", - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування 8 разів порушували режим тиші.

"Обстріли в Луганському відбулись із застосуванням кулеметів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, а в Авдіївці, окрім цього, - з мінометів калібру 120-мм", - зазначили у прес-центрі.

На Луганщині бойовики 2 рази обстріляли захисників Новолександрівки з мінометів калібру 82-мм та гранатометів.

Українська правда