Порошенко підписав закон про пародії і карикатури

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 19:20

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким дозволяється використовувати літературні, художні і музичні твори для створення на їх основі пародій, попурі або карикатур без згоди автора, але із зазначенням його імені і джерела запозичення.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради.

Як відомо, Верховна Рада 5 жовтня своїм голосування підтримала цей закон.

Документом також визначаються поняття "пародія", "попурі", "карикатура" на підставі правозастосовчої практики ЄС.

Очікується, що прийняття законопроекту "сприятиме реалізації програм державної політики України в культурній сфері, підвищенню рівня захисту національної безпеки України, зміцненню авторитету держави".

Українська правда

Теми: Порошенко культура ЗМІ
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IP: 178.150.152.---TKorolkov24.10.2016 19:56
Все уже порешали, взялись за пародии и карикатуры. Зашибись!
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