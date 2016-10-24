Заввідділенням Броварської лікарні звинувачують у смерті пацієнта
Прокуратура Київської області повідомила про підозру завідувачу відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Броварської центральної районної лікарні через неналежне виконання ним професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта.
Про це повідомила прес-служба відомства.
Правоохоронці встановили, що до реанімаційного відділення лікарні доставили чоловіка, який став учасником ДТП.
"Однак завідувач відділення не забезпечив пацієнту якісного догляду, внаслідок чого потерпілий помер", - повідосляє прокуратура.
Українська правда
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