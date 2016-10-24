ЗМІ: Інтерпол заблокував файл Єжеля

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 22:25

Інтерпол заблокував файл колишнього міністра оборони Михайла Єжеля.

Про це "Українським Новинам" повідомило інформоване джерело.

"Картка Єжеля заблокована комісією з контролю за файлами Інтерполу", - сказав він.

З його слів, блокування картки Інтерполом або навіть відмова в розшуку через Інтерпол не означають втрати можливості забезпечення міжнародного розшуку іншими каналами.

Як відомо, Головна військова прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою Єжеля в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Теми: Єжель Інтерпол
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