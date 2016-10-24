ЗМІ: Циганкова після допиту відпустили

Служба безпеки України після допиту відпустила адвоката депутата "Волі народу" Олександра Онищенка Андрія Циганкова.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело в Національній асоціації адвокатів.

"Циганков вийшов і поїхав додому",- сказав джерело.

Інших деталей він не повідомив.

Як відомо, СБУ заперечує затримання Циганкова.

5 липня у справі нардепа Онищенка у двох офісах його адвокатів, зокрема і Циганкова, та за адресами проживання кількох адвокатів НАБУ проводило слідчі дії.

Згідно з інформацією НАБУ, адвокати Циганков, Копусь та Маковський "здійснювали реєстрацію фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності та супроводжували їх незаконну діяльність, спрямовану на конвертацію в готівку коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

Сам Циганков висловив припущення, що кримінальне переслідування адвоката (Циганкова – ред) може посприяти наданню Онищенку політичного притулку в Європі і НАБУ це робить свідомо.

Також Циганков заявив, що планує подати позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації.

Пізніше НАБУ оприлюднило документи, які свідчать про причетність офісу адвоката Андрія Циганкова до діяльності фіктивних підприємств у газовій схемі нардепа Олександра Онищенка.

Напередодні тієї заяви Циганков залишив межі України.