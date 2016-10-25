Керрі дорікнув Лаврову через поновлення авіаударів і боїв у Алеппо

00
0
Вівторок, 25 жовтня 2016, 01:01

Держсекретар США Джон Керрі у понеділок мав розмову по телефону з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, під час якої дорікнув Москві за продовження бойових дій у Алеппо.

Про це поінформував під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Держсекретар розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ (Росії – ред.), і вони говорили про ситуацію в Алеппо", - зауважив Кірбі.

При цьому Джон Керрі "висловив свою стурбованість у зв'язку з поновленням авіаударів та артилерійських обстрілів у Алеппо силами режиму (Асада – ред.) і Росії".

Сторони обговорили важливість продовження багатосторонніх переговорів у Женеві, а також необхідність досягнення домовленості про припинення бойових дій.

При цьому, за словами Кірбі, увага під час спілкування приділялась і доставці гуманітарної допомоги до людей в Алеппо, які не отримали її навіть, враховуючи кількаденну гуманітарну паузу минулого тижня.

Як повідомлялося, авіаудари і бої в Алеппо поновилися на третій день після припинення вогню.

Під час "гуманітарної паузи", оголошеної сирійським режимом і Росією, медична евакуація та доставка допомоги так і не почалася.

Росія оголошувала "гуманітарну паузу" нібито з метою дати час цивільним і повстанцям покинути місто. У той же час сирійські повстанці відмовилися покинути місто, заявивши, що терористів серед них немає, а зброю вони не складуть, поки не впаде режим.

Теми: США Росія Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Путіна назвали холодну війну "фактом життя" 24 жовтня 2016, 14:50
У РФ придумали "несиметричну відповідь" на можливі нові санкції США 24 жовтня 2016, 13:47
Клінтон встановила рекордний відрив від Трампа - опитування 24 жовтня 2016, 01:34
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
5 країн продовжили санкції, введені за агресію проти України
Горбатюк: розслідування справи Януковича опинилося під загрозою
Регіонал Медяник вийшов на свободу
Слідком РФ завів справи ще на 6 українських військових
Усі новини
Made in Ukraine

Теплые вещи от украинских производителей

охорона здоров'я

МОЗ пояснив, як переходитиме на страхову медицину вже наступного року