Норвегія розмістить у себе 330 морських піхотинців США

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 03:34

У Міністерстві оборони Норвегії  дозволили американським морським піхотинцям тимчасово розміститися на території країни.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

24 жовтня в оборонному відомстві Норвегії зазначили, що вперше після Другої світової війни іноземні війська будуть розміщені на території країни.

За повідомленням, з січня 330 морських піхотинців США будуть розміщені на військовій базі Vaernes у центральній частині країни.

Норвегія є одним із засновників НАТО і близьким політичним союзником США. Війська НАТО неодноразово бували у цій скандинавській країні для навчань, але не розміщувалися на її території.

Міністр оборони Норвегії Іне Еріксен Сорейде заявила, що США є найважливішим союзником Норвегії, і що обидві країни прагнуть до розвитку двосторонніх відносин.

"Захист Норвегії залежить від союзників і має вирішальне значення для безпеки, а також наші союзники отримують знання, необхідні для роботи у Норвегії, разом з норвезькими силами", – заявила міністр.

Норвегія має спільний кордон з Росією в Арктиці.

Теми: Норвегія війська США НАТО Росія
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