Штайнмаєр: "Мінськ" допоміг запобігти повноцінній війні

00
0
Вівторок, 25 жовтня 2016, 04:03

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що мінські домовленості допомогли запобігти повноцінній війні на Донбасі.

Про це він сказав німецькому виданню в інтерв'ю Märkische Allgemeine, пише DW.com.

"Доречно тримати перед очима те, що ми, за всіх недоліків, маємо завдяки мінському процесу: ми змогли запобігти переростанню конфронтації в східній частині України в повноцінний військовий конфлікт, який був би неконтрольованим, і міг би перерости в "пожежу" у самому центрі Європи", - сказав Штайнмаєр.

Водночас Штайнмаєр визнав, що втілення мінських домовленостей рухається зі швидкістю "равлика", а результати цих домовленостей "доводиться шукати зі збільшувальним склом".

У відповідь на запитання, чи переживає світ повторення "холодної війни", Штайнмаєр зазначив, що проводити такі чіткі паралелі було би занадто великим спрощенням.

"Світ "холодної війни" був поділений надвоє: країни прислухалися до Вашингтона або до Москви, червоні лінії були чіткими для обох сторін. Світ, в якому ми живемо, є складнішим та непередбачуванішим. Це видно на Близькому Сході, де регіональні діячі більше не рівняються суто на Москву чи суто на Вашингтон, але переслідують і власні інтереси", - сказав міністр.

Штайнмаєр зазначив, що бачить в діях Росії "прагнення творити політику на рівні з США, бажання укріпити власну міць та розширити свої зони впливу", однак не вважає наявність навіть сотень чи тисяч ісламістів у Алеппо достатнім виправданням для бомбардування міста авіацією.

Теми: Донбас Мінські угоди Німеччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МВС: У дружини "Мотороли" крадений український паспорт 24 жовтня 2016, 16:07
Балога запевняє, що не збував донецьку контрабанду в Європу 24 жовтня 2016, 15:36
У бойовиків проти поліцейської місії: лякають дестабілізацією 24 жовтня 2016, 15:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
5 країн продовжили санкції, введені за агресію проти України
Горбатюк: розслідування справи Януковича опинилося під загрозою
Регіонал Медяник вийшов на свободу
Слідком РФ завів справи ще на 6 українських військових
Усі новини
Онлайн-безпека

Amnesty International назвала найбільш захищені месенджери

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Стокгольмі