СБУ затримала інформатора "ДНР", який зливав дані у соцмережу

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 10:16

Служба безпеки України заявляє про затримання ще одного інформатора бойовиків так званої "ДНР" у Торецьку Донецької області.

"Зловмисник був завербований бойовиками у січні 2015 року", – повідомляє СБУ.

"Використовуючи одну з соціальних мереж російського походження, де він зареєструвався під вигаданим ім’ям, спільник терористів повідомляв своїм кураторів про переміщення військової техніки сил АТО", – заявляє відомство.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Теми: Донбас тероризм "ДНР" СБУ інтернет
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IP: 213.227.246.---Basta1325.10.2016 10:23
отмудохали, дали прочитать текст... но подобных тваре-й там много, и как только выпустят покаявшегося, он будет и дальше сливать позиции украинцев.
Этих подон-ков нужно депортировать в мордор, без права въезда в Украину, минимум на 50 лет.
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