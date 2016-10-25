СБУ затримала інформатора "ДНР", який зливав дані у соцмережу
Служба безпеки України заявляє про затримання ще одного інформатора бойовиків так званої "ДНР" у Торецьку Донецької області.
"Зловмисник був завербований бойовиками у січні 2015 року", – повідомляє СБУ.
"Використовуючи одну з соціальних мереж російського походження, де він зареєструвався під вигаданим ім’ям, спільник терористів повідомляв своїм кураторів про переміщення військової техніки сил АТО", – заявляє відомство.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.
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Этих подон-ков нужно депортировать в мордор, без права въезда в Украину, минимум на 50 лет.