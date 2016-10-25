СБУ затримала інформатора "ДНР", який зливав дані у соцмережу

Служба безпеки України заявляє про затримання ще одного інформатора бойовиків так званої "ДНР" у Торецьку Донецької області.

"Зловмисник був завербований бойовиками у січні 2015 року", – повідомляє СБУ.

"Використовуючи одну з соціальних мереж російського походження, де він зареєструвався під вигаданим ім’ям, спільник терористів повідомляв своїм кураторів про переміщення військової техніки сил АТО", – заявляє відомство.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.