НАТО занепокоєне через допомогу флоту РФ країнами-членами альянсу

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 12:46

Північноатлантичний альянс вважає, що перебазування частини російського флоту до Середземномор’я може мати на меті посилення бомбардувань сирійського міста Алеппо.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції перед початком міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейська правда".

Столтенберг прокоментував, зокрема, нещодавній прохід до Середземного моря російського авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".

"Ми і раніше були свідками, як такі бойові групи РФ переміщалися, в тому числі в Середземне море.

Що відрізняється зараз – те, що тепер ця група може бути використана для підвищення російської заданості проводити операції в Сирії, включно з посиленням бомбардувань Алеппо", - заявив він.

Генсек альянсу також підтвердив, що має інформацію про допомогу флоту РФ у портах країн-членів НАТО. Зокрема, повідомлялося про заправку військових кораблів РФ у іспанських портах.

Водночас, з його відповіді випливає, що Брюссель не може зупинити такі дії.

"Кожна нація вирішує, чи можуть кораблі заправлятися і отримати постачання у портах Середземномор’я. Але ми підкреслюємо свою занепокоєність через мету переміщення російського флоту", - заявив він.

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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га25.10.2016 13:21
Тепер ці клоуни здатні лише висловлювати "занепокоєння", як ООН та ОБСЄ. (
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