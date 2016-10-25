НАТО занепокоєне через допомогу флоту РФ країнами-членами альянсу
Північноатлантичний альянс вважає, що перебазування частини російського флоту до Середземномор’я може мати на меті посилення бомбардувань сирійського міста Алеппо.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції перед початком міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейська правда".
Столтенберг прокоментував, зокрема, нещодавній прохід до Середземного моря російського авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".
"Ми і раніше були свідками, як такі бойові групи РФ переміщалися, в тому числі в Середземне море.
Що відрізняється зараз – те, що тепер ця група може бути використана для підвищення російської заданості проводити операції в Сирії, включно з посиленням бомбардувань Алеппо", - заявив він.
Генсек альянсу також підтвердив, що має інформацію про допомогу флоту РФ у портах країн-членів НАТО. Зокрема, повідомлялося про заправку військових кораблів РФ у іспанських портах.
Водночас, з його відповіді випливає, що Брюссель не може зупинити такі дії.
"Кожна нація вирішує, чи можуть кораблі заправлятися і отримати постачання у портах Середземномор’я. Але ми підкреслюємо свою занепокоєність через мету переміщення російського флоту", - заявив він.
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