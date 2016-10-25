В ЄС не вірять звинуваченням РФ на адресу Сущенка - посол
Європейський Союз наголошує на тому, що засуджує затримання у Росії кореспондента Укрінформу Романа Сущенка та не довіряє звинуваченням, які РФ висуває проти журналіста.
Про це сказав голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, повідомляє Укрінформ.
"Ми засуджуємо затримання кореспондента Укрінформу Романа Сущенка в Москві, якого обвинувачують у шпигунстві. Ми не довіряємо цим звинуваченням", – сказав Мінгареллі виступаючи на міжнародній конференції "Безпека журналістів в Україні. Припинення безкарності".
Окрім того, посол ЄС в Україні відзначив стурбованість Євросоюзу з приводу застосування сили проти ЗМІ у Криму.
Мінгареллі звернувся до окупаційної влади Криму з вимогою припинити тиск на сімох українських журналістів, на яких там заведено справи.
Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, був затримианий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.
У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.
У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.
У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.
Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.
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