В ЄС не вірять звинуваченням РФ на адресу Сущенка - посол

Європейський Союз наголошує на тому, що засуджує затримання у Росії кореспондента Укрінформу Романа Сущенка та не довіряє звинуваченням, які РФ висуває проти журналіста.

Про це сказав голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, повідомляє Укрінформ.

"Ми засуджуємо затримання кореспондента Укрінформу Романа Сущенка в Москві, якого обвинувачують у шпигунстві. Ми не довіряємо цим звинуваченням", – сказав Мінгареллі виступаючи на міжнародній конференції "Безпека журналістів в Україні. Припинення безкарності".

Окрім того, посол ЄС в Україні відзначив стурбованість Євросоюзу з приводу застосування сили проти ЗМІ у Криму.

Мінгареллі звернувся до окупаційної влади Криму з вимогою припинити тиск на сімох українських журналістів, на яких там заведено справи.

Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затримианий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

Європейська правда