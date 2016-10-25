Омбудсман РФ висловилася щодо Сенцова і Кольченка

00
0
Вівторок, 25 жовтня 2016, 13:42

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що засуджені Олег Сенцов і Олександр Кольченко не можуть бути видані Україні, якщо вони є громадянами РФ.

Про це вона сказала у вівторок журналістам, передає російський "Інтерфакс".

"Я займаюся всіма зверненнями українського обмудсмана Валерії Лутковської. Вони у мене на особливому контролі. З цього питання до мене ще не прийшло звернення. Якщо вони (Сенцов і Кольченко) дійсно є громадянами Росії, то згідно з Конституцією не можуть бути видані іншій державі", – заявила Москалькова.

Раніше омбудсман Росії визнала, що Кольченко і Сенцов є громадянами України. При цьому російська сторона заявила, що у них є і громадянство РФ, оскільки вони в установлені терміни "офіційно не заявили про відмову від російського громадянства", але й "не зверталися із заявою на оформлення російських паспортів і, відповідно, даних паспортів не отримували".

Як відомо, Росія відмовилася видати Україні ув'язнених в РФ кримчан Олександра Кольченка та Олега Сенцова, бо вважає їх громадянами РФ.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Теми: Сенцов Росія права людини
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна не залишає спроб повернути Сенцова і Кольченка 25 жовтня 2016, 13:00
На кінофестивалі у Варшаві влаштували акцію на підтримку Сенцова 22 жовтня 2016, 21:16
РФ має забезпечити постійний доступ консула та представників МКЧХ до Сенцова 22 жовтня 2016, 16:37
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НАТО: Росія і досі присутня на Донбасі
За добу в зоні АТО поранено 6 бійців – штаб
Лавров розповів конспірологічну версію про Україну і санкції проти РФ
ГПУ завершила розслідування будівельних афер Войцеховського
Усі новини
Онлайн-безпека

Amnesty International назвала найбільш захищені месенджери

ФОТО

Мосійчук одружився з таємничою брюнеткою