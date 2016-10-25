Омбудсман РФ висловилася щодо Сенцова і Кольченка

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що засуджені Олег Сенцов і Олександр Кольченко не можуть бути видані Україні, якщо вони є громадянами РФ.



Про це вона сказала у вівторок журналістам, передає російський "Інтерфакс".



"Я займаюся всіма зверненнями українського обмудсмана Валерії Лутковської. Вони у мене на особливому контролі. З цього питання до мене ще не прийшло звернення. Якщо вони (Сенцов і Кольченко) дійсно є громадянами Росії, то згідно з Конституцією не можуть бути видані іншій державі", – заявила Москалькова.

Раніше омбудсман Росії визнала, що Кольченко і Сенцов є громадянами України. При цьому російська сторона заявила, що у них є і громадянство РФ, оскільки вони в установлені терміни "офіційно не заявили про відмову від російського громадянства", але й "не зверталися із заявою на оформлення російських паспортів і, відповідно, даних паспортів не отримували".

Як відомо, Росія відмовилася видати Україні ув'язнених в РФ кримчан Олександра Кольченка та Олега Сенцова, бо вважає їх громадянами РФ.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.