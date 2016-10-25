Суд над Чийгозом у Криму прискорюють – адвокат

Суд в анексованому Росією Криму буде розглядати справу проти кримського татарина Ахмета Чийгоза чотири рази на тиждень.

Адвокат Микола Полозов не виключає, що інтенсифікація процесу викликана бажанням окупаційної "влади" винести вирок до 26 лютого – третьої річниці мітингів під кримським парламентом, у тому числі супротивників анексії АРК.

"Суд у справі Чийгоза встановив графік засідань на листопад. Процес ітиме більш інтенсивно – 4 дні на тиждень замість трьох", – написав Полозов у Twitter.

"Не виключаю, що прискорення процесу у справі Чийгоза пов'язане з бажанням влади винести вирок до дати подій – 26 лютого", – додав він.

"Дати засідань у справі Ахтема Чийгоза в листопаді: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 1", – уточнив адвокат.

Суд по делу Чийгоза установил график заседаний на ноябрь. Процесс будет идти более интенсивно - 4 дня в неделю вместо трёх.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

Не исключаю, что ускорение процесса по делу Чийгоза связано с желанием властей вынести приговор к дате событий - 26 февраля.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

Даты заседаний по делу Ахтема Чийгоза в ноябре:



1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 1.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

У вівторок суд допитав так званого члена "народного ополчення" Петра Комова як свідка й перейшов до допиту співробітника міліції Каміла Мазахіра Мамедова, перебіжчика з МВС України до МВС РФ.

Полозов повідомив, що судді відмовилися виносити окрему ухвалу про дії Комова для спрямування до Слідчого комітету й прокуратури, про що просив захист.

Связь восстановлена. Защитой заявлено ходатайство о вынесении частного определения в связи с показаниями свидетеля Комова по ч4 ст.29 УПК РФ — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

Судьи по делу Чийгоза отказались выносить частное определение о действиях свидетеля Комова для направления в СК и прокуратуру.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

Второй свидетель обвинения сегодня Мамедов Камил Мазахир оглы. В 2014 году сотрудник МВД Украины, ныне сотрудник МВД РФ#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

Як відомо, заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза за участь в акції протесту проти анексії Криму 26 лютого 2014 року звинувачують за ч. 1 ст. 212 КК РФ – організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством і знищенням майна.

29 вересня суд продовжив його арешт до січня 2017 року.