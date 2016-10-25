Загибелі голови Total в Москві можна було уникнути – комісія

Комісія Міждержавного авіаційного комітету завершила розслідування катастрофи літака глави французької нафтової компанії Total Крістофа де Маржері, що сталася 20 жовтня 2014 року в московському аеропорту Внуково.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Як зазначає комітет, екіпаж літака та керівник зміни аеродромної служби мали інформацію, своєчасне використання якої дозволило б запобігти катастрофі.

"Моделювання показало, що якщо б... екіпаж прийняв рішення про припинення зльоту і застосував всі наявні засоби гальмування відповідно до технології виконання перерваного зльоту, то катастрофи, найбільш ймовірно, вдалося б уникнути", – наголошується в звіті.

За результатами дослідження, серед найбільш ймовірних причин аварії – відсутність належного контролю з боку керівника зміни аеродромної служби, в організмі якого був виявлений алкоголь, і порушення ним порядку роботи спецмашин: вони виїжджали на закриту для злетів і посадок смугу без запиту та дозволу диспетчера руління. Крім того, керівник зміни, втративши візуальний контакт з машиною, не зв'язався з водієм снігоочищувача, який також був нетверезий.

Також, на думку комітету, катастрофа стала наслідком поєднання таких факторів, як відсутність схеми дій на випадок втрати контролю над спецтехнікою та недостатня ефективність заходів, які повинні запобігти несанкціонованим виїздам на ЗПС.

Крім того, медперсонал аеропорту порушував вимоги при проведенні медичного контролю водіїв спецмашин, що "підвищило ризик вживання алкоголю водіями в робочий час". При цьому у водіїв снігоочисників не було можливості безперервно прослуховувати радіообмін на частоті диспетчера старту, а робота з підсистемою огляду і контролю льотного поля була організована неефективно.