ГПУ: Ми на "фініші" у справі про тиск Януковича й Новинського на УПЦ

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 15:36

Генеральна прокуратура скоро зможе висунути звинувачення Віктору Януковичу та Вадиму Новинському у тиску на представників Української православної церкви.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко на прес-конференції.

"Ми дійсно на фінішній прямій до справи, в якій Янукович підозрюється у незаконному тиску на Українську православну церкву з метою відсторонення від посади покійного митрополита Володимира", – сказав він.

"У цій справі підозрюється і народний депутат Новинський. І, очевидно, це вимагає від мене для початку передачі цієї справи до суду подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з пана Новинського", – додав Луценко.

"Це справа проти Януковича, в якій народний депутат Новинський є одним із підозрюваних. І ця справа також буде спрямована (до суду – ред.)", – сказав генпрокурор.

Він додав, що те саме стосується і, наприклад, справи "Укртелекому".

"Поки що не встановленими бенефіціарами кіпрської офшорної компанії "телеком" був куплений, закладений під заставу державного банку – і ті самі кошти на той самий рахунок повернулися", – уточнив генпрокурор.

"Ця справа також активно нами опрацьовується з огляду на те, що там є особистий підпис Януковича, є особисте доручення Азарова і ряд інших документів, які можуть допомогти нам цю справу направити також до суду", – сказав Луценко.

"Є інші справи, про які я, на жаль, не можу довше говорити. Але моя справа – не розповідати про наявність підозр, а передавати звинувачувальні акти", – додав він.

Генпрокурор зазначив: "Я чудово розумію, що людям потрібен не судовий процес, а судовий вирок. Тому ми працюємо над кожною з цих справ і передаємо тільки тоді, коли слідчий вповні впевнений, разом із прокурором, в наявності достатніх доказів. Єдине моє завдання – не дати їм стати…"

Олена Рощенко, УП

Теми: Янукович Новинський Генпрокуратура Луценко церква
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