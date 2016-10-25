Луценко: справа проти Януковича майже готова до передачі в суд

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 15:43

Генпрокурор Юрій Луценко впевнений, що так звана "Велика справа" проти екс-президента Віктора Януковича буде передана до суду до кінця поточного року.

Про це він заявив під час брифінгу у вівторок.

"Ми маємо подати до кінця цього року велику справу про державну зраду, стаття 111 Кримінального кодексу, створеним Януковичем організованим злочинним угрупуванням, стаття 255. Вона буде включати в себе епізоди: узурпація влади, доведення до небоєздатності збройних сил України, розвал СБУ, знищення інформаційної безпеки України, нанесення великих збитків економічній безпеці України, перехід на бік ворога, що привело до втрати територіальної цілісності і суверенітету України", – сказав Луценко.

Генпрокурор додав, що більшість цих статей – це робота військової прокуратури, яка вже звітує про високу ступінь готовності справ до передачі в суд.

"Від департаменту (Генпрокуратури зі спецрозслідувань Сергія) Горбатюка ми очікували справи про економіку. Довго очікували. Літом я відчув, що прогресу там немає, і, користуючись наданим законом мені правом, передав справи (екс-міністра доходів і зборів Олександра) Клименка і (олігарха-втікача Сергія) Курченка у відання військових прокурорів", – сказав він, нагадавши, що низка людей а також майже мільярд гривень у цих справах вже арештовані.

Він висловив сподівання, що ці економічні справи також будуть використані у "великій справі" проти Януковича.

Луценко розповів, що разом з цим ведеться розслідування і менших справ, зокрема – в суді вже знаходиться справа про захоплення Януковичем лісництва "Сухолуччя" і до кінця року буде передана справа про захоплення "Межигір'я".

Крім того, за його словами, готується до суду справа про "фейкову приватизацію" "Укртелекому" на користь Януковича.

"Те ж саме стосується справи (екс-голови митниці Ігоря) Калетника, (екс-міністра охорони здоров'я Раїси) Богатирьової, (екс-міністра юстиції Олександра) Лавриновича тощо. При цьому, якщо ми говоримо про організоване злочинне угрупування, у всіх цих, і у великій, і в менших справах, загальне формулювання про те, як було складене організоване злочинне угрупування, має співпадати. … Бо потім … змінити вже нічого не буде можливо", – заявив він.

Луценко нагадав, що до завершення термінів розслідування цих справ залишаються 4 місяці, тому слід поспішати.

Він визнав, що в законодавстві про спеціальне (заочне) судочинство, яке критикує Горбатюк, є недоліки і висловив сподівання, що Рада найближчим часом їх виправить, однак заявив, що це не може бути підставою для зволікання з розслідуванням.

Як відомо, у понеділок стало відомо, що розслідуванням "Великої кримінальної справи" екс-президента Віктора Януковича та його оточення буде займатися новостворене "Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями".

Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк вважає, що передання так званої "Великої справи Януковича" у розслідування новоствореному департаменту несе загрозу доведенню сих справ до кінця.

Луценко стверджує, що Горбатюк не хотів передавати справи Януковича на заочне засудження і затягував розслідування.

Олег Шанковський, УП

Теми: Луценко Янукович Генпрокуратура
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