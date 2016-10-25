Луценко каже, що звільняти Горбатюка не збирається

Генеральний прокурор Юрій Луценко не має наміру звільняти начальника департаменту спецрозслідування ГПУ Сергія Горбатюка.

Про це він заявив під час брифінгу у Києві у вівторок.

"Я вважаю його дуже грамотним слідчим. Мені видається, він – перфекціоніст, хоче зібрати тисячі доказів", – сказав Луценко.

За словами генпрокурора, вони з Горбатюком не могли знайти спільну позицію в питанні заочного засудження.

"Коли Горбатюк був у відпустці, його підлеглі отримували від українських судів дозволи на процедуру заочного засудження снайперів та "беркутят", які вбивали людей на Майдані. Горбатюк повертається з відпустки і відмовляється діяти за цією ухвалою суду. В цьому єдиному питанні ми не можемо знайти спільне рішення", – сказав генпрокурор.

Водночас генпрокурор зазначив, що у випадках щодо економічних злочинів Януковича і його поплічників існує загроза зняття накладених за кордоном і в Україні арештів на їхні активи.

Тому Луценко вважає, що новостворений відділ Генпрокуратури має "використати чинний закон щодо заочного засудження і якнайшвидше передати вказані справи до українського суду".

Водночас генпрокурор підкреслив, що не збирається звільняти Горбатюка:

"Знімати його з посади я вважаю неправильним, хоч цього багато хто очікує і хоче політизувати процес. Я вважав і вважаю: Горбатюк взявся за справи Майдану і має довести їх до суду. На запитання, коли це відбудеться, востаннє він мені сказав: потрібно ще 2-3 роки".

Як відомо, напередодні у Генпрокуратурі було створено "Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями", якому передали розслідування "Великої кримінальної справи" екс-президента Віктора Януковича та його оточення. Його очолить Дмитро Басов.

Горбатюк висловлював незгоду з існуючою процедурою заочного судочинства, яка, з його слів, може дозволити представникам колишньої влади уникнути покарань.

Валентина Романенко, УП