Онищенко про гроші на сепаратизм: "два роки фінансував тільки Порошенка"

Народний депутат Олександр Онищенко відкидає звинувачення у фінансуванні сепаратизму і заявляє, що останні два роки фінансував лише президента Петра Порошенка.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

"Я хочу підкреслити, що останні два роки я фінансував тільки Петра Порошенка - українського президента. І якщо Петро Олексійович вважає себе сепаратистом, то Бог йому суддя", - написав він.

Онищенко додав, що останнім часом почалася "активна атака" на людей, які мають із ним контакт.

"Мені надходять смс, дзвінки, погрози. Надсилають гінців з вітаннями від Порошенка", - написав він.

Як відомо, у СБУ визнали затримували адвоката Онищенка Андрія Циганкова і допитували у рамках розслідування фінансування тероризму.

Українська правда