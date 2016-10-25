Суд відсторонив Федорука від посади мера Бучі

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 17:34

Печерський районний суд відсторонив від посади Бучанського міського голови Анатолія Федорука. 

Про це повідомляє журналіст Світлана Остапа на своїй сторінці в Facebook.

"Печерський суд щойно відсторонив від посади Бучанського міського голови Анатолія Федорука. Під крики "Ганьба", - написала вона.

Як відомо, 15 жовтня Печерський суд Києва відсторонив від займаної посади секретаря Бучанської міської ради Василя Олексюка.

11 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку та секретарю міськради.

21 липня у помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука та мера Ірпеня Володимира Карплюка пройшли обшуки слідчих Генпрокуратури. Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці закидали Федоруку і Карпюку у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по шість років ув'язнення.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

16 грудня 2015 року Верховний Суд України відмовив у перегляді рішення, за яким родина Калетника має повернути державі 14,05 га лісів у Бучі. Калетник перебуває у розшуку з грудня 2014 року.

Українська правда

Теми: Київська область
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