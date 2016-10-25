У МЗС просять молдавських політиків не спекулювати на Криму

00
0
Вівторок, 25 жовтня 2016, 17:47

Україна закликає молдавських політиків утриматися від спекуляцій на українську тематику в процесі внутрішньополітичної боротьби.

Про це заявив посол України в Молдові Іван Гнатишин коментуючи заяву лідера Партії соціалістів Молдови Ігоря Додона про те, що анексований Крим "належить Російській Федерації", передає Укрінформ.

"Незрозумілою залишається позиція окремих молдавських політиків, які визнають законною анексію Росією Криму в ситуації існування в Молдові території, непідконтрольної центральній владі, що претендує на визнання державності з перспективою приєднання до РФ", - заявив Гнатишин.

Дипломат наголосив при цьому, що Україна беззастережно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови у рамках визнаних міжнародним співтовариством кордонів, будучи активним учасником переговорного процесу з Придністровського врегулювання.

Гнатишин нагадав, що Генасамблея ООН 27 березня 2014 року ухвалила резолюцію № 68/262 "Територіальна цілісність України", якою закріпила невизнання будь-яких змін статусу АРК.

"Закликаємо молдавських політиків утриматися від спекуляцій на українську тематику у внутрішньополітичних процесах", - підсумував посол.

Як відомо, лідер Партії соціалістів Молдови, кандидат у президенти Ігор Додон заявив під час теледебатів, що анексований Крим "належить Росії".

Теми: Молдова МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Молдові оголосили в розшук лідера проросійської партії 25 жовтня 2016, 01:50
Молдова обрала Швецію в якості моделі економічного розвитку 9 жовтня 2016, 00:51
Молдова заборонила ввезення м'яса з України 29 вересня 2016, 02:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд відсторонив Федорука від посади мера Бучі
Парубій: зарплати депутатів не зростуть
Посол США при НАТО: спочатку безпека на Донбасі, тоді - політкроки
Онищенко про гроші на сепаратизм: "два роки фінансував тільки Порошенка"
Усі новини
Історії про бізнес

Чоловіча білизна Regata Club

Made in Ukraine

Теплые вещи от украинских производителей