У МЗС просять молдавських політиків не спекулювати на Криму

Україна закликає молдавських політиків утриматися від спекуляцій на українську тематику в процесі внутрішньополітичної боротьби.

Про це заявив посол України в Молдові Іван Гнатишин коментуючи заяву лідера Партії соціалістів Молдови Ігоря Додона про те, що анексований Крим "належить Російській Федерації", передає Укрінформ.

"Незрозумілою залишається позиція окремих молдавських політиків, які визнають законною анексію Росією Криму в ситуації існування в Молдові території, непідконтрольної центральній владі, що претендує на визнання державності з перспективою приєднання до РФ", - заявив Гнатишин.

Дипломат наголосив при цьому, що Україна беззастережно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови у рамках визнаних міжнародним співтовариством кордонів, будучи активним учасником переговорного процесу з Придністровського врегулювання.

Гнатишин нагадав, що Генасамблея ООН 27 березня 2014 року ухвалила резолюцію № 68/262 "Територіальна цілісність України", якою закріпила невизнання будь-яких змін статусу АРК.

"Закликаємо молдавських політиків утриматися від спекуляцій на українську тематику у внутрішньополітичних процесах", - підсумував посол.

Як відомо, лідер Партії соціалістів Молдови, кандидат у президенти Ігор Додон заявив під час теледебатів, що анексований Крим "належить Росії".